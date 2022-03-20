В Нижнекамске начал работу общественный представитель по защите прав предпринимателей Ильнар Сираев, сообщает пресс-служба Нижнекамского муниципального района.

Приемы будут проходить в Центре по поддержке и развития предпринимательства каждый понедельник в полдень по адресу: Школьный Бульвар, 2а, 3-й этаж.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.