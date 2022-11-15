Ночью с последствиями снегопада в Нижнекамске боролись 20 единиц техники

Сегодня ночью на магистралях Нижнекамска работали 12 машин и девять тракторов, приводя улицы в порядок после первого снегопада. Об этом сообщила начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

По ее словам, все улицы с утра были вычищены, и снег пока больше не идет. Уборку магистралей осуществляет МУП «Комплексное предприятие благоустройства».

На вопрос, нужны ли ежедневные отчеты о работе коммунальщиков, 2/3 подписчиков ее телеграм-канала ответили положительно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада. Борьба со снежной стихией проводилась и в Набережных Челнах. На очистку дорог в ночную смену здесь вышли колонны спецтехники.