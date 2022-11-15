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Ру Тат
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Общество
15 ноября 2022  10:06
Эльза Кузнецова

Ночью с последствиями снегопада в Нижнекамске боролись 20 единиц техники

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Ночью с последствиями снегопада в Нижнекамске боролись 20 единиц техники

Сегодня ночью на магистралях Нижнекамска работали 12 машин и девять тракторов, приводя улицы в порядок после первого снегопада. Об этом сообщила начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

По ее словам, все улицы с утра были вычищены, и снег пока больше не идет. Уборку магистралей осуществляет МУП «Комплексное предприятие благоустройства».

На вопрос, нужны ли ежедневные отчеты о работе коммунальщиков, 2/3 подписчиков ее телеграм-канала ответили положительно. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада. Борьба со снежной стихией проводилась и в Набережных Челнах. На очистку дорог в ночную смену здесь вышли колонны спецтехники.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

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