Ночью с последствиями снегопада в Нижнекамске боролись 20 единиц техники
Сегодня ночью на магистралях Нижнекамска работали 12 машин и девять тракторов, приводя улицы в порядок после первого снегопада. Об этом сообщила начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.
По ее словам, все улицы с утра были вычищены, и снег пока больше не идет. Уборку магистралей осуществляет МУП «Комплексное предприятие благоустройства».
На вопрос, нужны ли ежедневные отчеты о работе коммунальщиков, 2/3 подписчиков ее телеграм-канала ответили положительно.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада. Борьба со снежной стихией проводилась и в Набережных Челнах. На очистку дорог в ночную смену здесь вышли колонны спецтехники.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.