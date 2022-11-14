В Челнах на очистку дорог в ночную смену вышли колонны спецтехники
В Набережных Челнах продолжается борьба со снегопадом. На очистку дорог в ночную смену вышли колонны спецтехники. Фото и видео борьбы со стихией опубликованы в телеграм-канале мэрии.
«Город засыпает и засыпает снег, который очищают наши работники МУП ПАД. Вышли колонны на очистку дорог в ночную смену», — говорится в сообщении.
И.о. руководителя исполкома Илья Зуев отметил, что подготовка техники МУП ПАД к предстоящей зиме была завершена к 1 октября.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада.
Фото: https://t.me/nabchelnyofficial