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Ру Тат
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Общество
14 ноября 2022  22:01

В Челнах на очистку дорог в ночную смену вышли колонны спецтехники

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В Челнах на очистку дорог в ночную смену вышли колонны спецтехники

В Набережных Челнах продолжается борьба со снегопадом. На очистку дорог в ночную смену вышли колонны спецтехники. Фото и видео борьбы со стихией опубликованы в телеграм-канале мэрии.

«Город засыпает и засыпает снег, который очищают наши работники МУП ПАД. Вышли колонны на очистку дорог в ночную смену», — говорится в сообщении.

И.о. руководителя исполкома Илья Зуев отметил, что подготовка техники МУП ПАД к предстоящей зиме была завершена к 1 октября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада.

Фото: https://t.me/nabchelnyofficial

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