В Менделеевске вывели зимнюю спецтехнику для борьбы с последствиями обильного снегопада

Сегодня в Менделеевском районе Татарстана выпал обильный снег. Зимняя спецтехника приступила к работе, сообщил в своем телеграм-канале глава района Радмир Беляев и опубликовал фотографии снежной непогоды.

«Все дороги посыпаются песчано-соляной смесью. Идёт обработка проезжей части и тротуаров, чтобы опередить гололедицу и ее последствия», — написал он.

На деловом понедельнике о готовности дорожного хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года на территории города и района доложил замруководителя по хозчасти исполкома Сергей Метальников.

«В настоящее время актуальным является вопрос обеспечения непрерывного и безопасного движения транспорта в предстоящий зимний период», — отметил спикер.

26 октября проведена итоговая проверка готовности техники дорожных служб к зимнему периоду. Для содержания федеральной сети дорог в зимний период заготовлено всего 1 тыс. тонн песко-соляной смеси, 8 единиц дорожной техники — из них: пять комбинированных дорожных машин, один автогрейдер, два погрузчика.

Для содержания региональных и межмуниципальных дорог подготовлено 3,5 тыс. тон песко-соляной смеси, девять единиц техники (погрузчики, комбинированные машины, самосвалы, бульдозеры).

В случае необходимости будет дополнительно привлекаться техника на арендной основе. К зимнему сезону подготовлено место складирования снега по улице Чоловского.

Содержание дворов в городе осуществляет Менделеевский жилищный фонд: заготовлено 2 тонны песка и 1 тонна соли. В штате 35 единиц, 15 единиц укомплектовано, 20 единиц вакантно. По состоянию на 14 ноября продолжается работа по подготовке к зимнему периоду, составляется график работы и закрепляются ответственные за каждым многоквартирным домом. В случае резкого ухудшения погодных условий в районе утвержден план «Буран».

Напомним, сегодня также в отдельных районах Казани началась противогололедная обработка дорог и тротуаров. По прогнозам метеорологов, сегодня ночью и днем 15 ноября в Татарстане местами ожидаются кратковременная метель, сильный ветер и гололедица на дорогах.