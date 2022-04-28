В Нижнекамске и Камских Полянах началось благоустройство дворов

Фото: https://t.me/moynizhnekamsk

В Нижнекамске стартовало благоустройство придомовых территорий по президентской программе «Наш двор». В общей сложности в 2022 году будет отремонтировано 69 дворов. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации Нижнекамского района.

Работы ведутся в 11 дворах Нижнекамска, поселков Красный Ключ и Камские Поляны. В Нижнекамске ремонтируются улицы по адресам Кайманова, 6, 8 и 3, 3а; ул. Чулман, 15; Строителей, 36, 38; пр. Химиков, 104, 108. В Красном Ключе работы проводятся по ул. Центральная, д.6; ул. Садовая д. 19. В Красном Ключе программа «Наш двор» зашла на территории улиц Садовая, 21; Советская, 20; Центральная, 6. В Камских Полянах рабочие трудятся возле домов 1/16 и 1/17.

«Во дворах ведутся работы по фрезеровке старой дорожной одежды и демонтажные работы», — уточнили в администрации.

Лимит на благоустройство дворов Нижнекамскому району выделен в размере 621,7 млн рублей. На дорожные работы направлено 514,6 млн рублей. На устройство малых архитектурных форм 53,5 млн рублей и на освещение 53,5 млн рублей.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».