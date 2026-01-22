В Нижнекамске для учащихся лицея и их родителей организована психологическая помощь

В Нижнекамске для педагогов, учащихся лицея №37 и их родителей организована психологическая поддержка. Обратиться за помощью можно по телефонам: 8 (8555) 42-69-23 (Центр психологической помощи «Эйдос») и 8 (8555) 36-65-55 (телефон доверия Нижнекамска). Об этом сообщает мэрия города.

В мэрии заявили: как только стало известно о нападении, замдиректора по радио объявила тревогу «Заря» и сообщила о случившемся директору.

Персонал и учащиеся по сигналу тревоги укрылись в кабинетах, забаррикадировали двери и находились в безопасных местах до приезда спецслужб.

Ранее мэр Радмир Беляев сообщил, что ученик 7-го класса напал с ножом на уборщицу. Женщина получила травму руки, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По версии следствия, нападение могло произойти после конфликта 13-летнего ученика с технической работницей. Школьник нанес ей ножевые ранения, а также произвел выстрел из сигнального устройства, в результате также получил телесные повреждения. Подростка доставили в больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба мэрии, учреждение относится к объектам первой категории защиты. На входе лицея установлена стационарная рамка металлоискателя, осуществляется контроль доступа.