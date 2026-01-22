Мэр Нижнекамска прокомментировал инцидент с нападением школьника в лицее №37

Утром в лицее № 37 в Нижнекамске 13‑летний ученик напал с ножом на уборщицу и травмировал ей руку. По словам мэра Радмира Беляева, угрозы жизни пострадавшей нет, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Градоначальник сообщил, что подросток – ученик 7‑го класса – был оперативно задержан сотрудниками полиции и Росгвардии. С ним проводится работа, в учебное заведение вызваны родители.

«Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, родители в школе. Все ученики эвакуированы, никто из них, слава Богу, не пострадал», – отметил Беляев.



Все экстренные службы находятся на месте, вопрос на полном контроле.

«Просьба не поддаваться панике. По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался, далее его задержали. Причины происшествия компетентными органами будут установлены, и работа будет проведена в части профилактик и предотвращения подобных происшествий в будущем», – добавил Радмир Беляев.