«Город в окопах»: без горячей воды в Нижнекамске остаются 52 дома

В 52 домах Нижнекамска отсутствует горячая вода. О ситуации на деловом понедельнике рассказал мэр города Рамиль Муллин.

«Серьезных проблем по отоплению нет, но еще 52 дома остаются без горячей воды. Надеюсь, что на этой неделе эту проблему решим, но, несмотря на то, что сегодня проблем по включению отопления нет, сегодня видим, что то тут, то там в течение дня отключается отопление, где идет замена сетей», — отметил спикер.

По мнению мэра, предстоящая зима будет непростой.

«Сегодня у нас 13-15 бригад ежедневно работают в круглосуточном режиме. Это привлеченные команды из Заинска, Набережных Челнов, Казани. Надеемся, что после того, как основные работы по подключению горячей воды завершатся, у нас останутся только аварийные бригады „Татэнерго“. Хотя они тоже будут усилены до 5-6 бригад, чтобы зимой вести работы», — отметил Рамиль Муллин.

Порядка 100 километров труб в городе остаются аварийными. «Понятно, весь город сегодня в окопах. Но сейчас самая главная задача – провести необходимые работы до низких температур», — заключил он.