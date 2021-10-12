В Никольском кафедральном соборе Мензелинска отпели двоих погибших в авиакатастрофе

Сегодня в Мензелинске, в Никольском кафедральном соборе состоялось отпевание двоих погибших в авиакатастрофе – Ольги Минибаевой и пилота Александра Зыкова. Информацию об этом ИА «Татар-информ» подтвердили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

Ранее агентство сообщало о том, что в соцсетях появилось видео с парашютистами из Мензелинска перед авиакатастрофой. На нем парашютисты на камеру сообщают о своей готовности и о проверке парашюта.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» после крушения самолета по поручению Бастрыкина было передано в центральный аппарат СК.