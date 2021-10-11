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Ру Тат
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11 октября 2021  14:44
Павел Климчак

Появилось видео с парашютистами из Мензелинска перед авиакатастрофой

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В одной из соцсетей появилось видео, на котором парашютисты из Мензелинска перед планирующимся прыжком на камеру сообщают о своей готовности и о проверке парашюта.

Оператор подходит к каждому из парашютистов, которые рассказывают, какой прыжок им предстоит исполнить, по какой программе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что известно об аэроклубе из Мензелинска, упавшем самолете L-410, и какие версии авиакатастрофы имеются на данный момент.

#видео #парашютисты #Авиакатастрофа в Мензелинске
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