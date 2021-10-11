Появилось видео с парашютистами из Мензелинска перед авиакатастрофой

В одной из соцсетей появилось видео, на котором парашютисты из Мензелинска перед планирующимся прыжком на камеру сообщают о своей готовности и о проверке парашюта.

Оператор подходит к каждому из парашютистов, которые рассказывают, какой прыжок им предстоит исполнить, по какой программе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что известно об аэроклубе из Мензелинска, упавшем самолете L-410, и какие версии авиакатастрофы имеются на данный момент.