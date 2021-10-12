Уголовное дело о крушении самолета в РТ передано в центральный аппарат СК

После крушения самолета L-410 под Мензелинском, в результате которого погибли 16 человек, было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». По поручению главы Следкома РФ Александра Бастрыкина для всестороннего и объективного расследования уголовное дело было направлено в центральный аппарат ведомства.

Напомним, что трагедия произошла в минувшее воскресенье под Мензелинском. Легкий целевой самолет рухнул вблизи жилых кварталов. Из 22 человек, которые находились на борту, удалось выжить шестерым.

