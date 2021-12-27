В Нидерландах людям предлагают прививаться от Covid в очках виртуальной реальности

Людям, которые боятся уколов, в Нидерландах предлагают делать прививки от коронавируса в очках виртуальной реальности. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Хуго де Йонге.

Глава ведомства отметил, этот метод уже успешно применяется в Роттердаме.

«Вы боитесь делать уколы, но все равно хотите привиться от коронавируса или ревакцинироваться? Муниципальные службы здравоохранения (GGD) рады вам в этом помочь. Например, появляется все больше мест, где работают с очками виртуальной реальности, которые позволяют расслабиться во время вакцинации. С этими методами также работают и в Роттердаме», — цитирует министра РИА Новости.

На сегодняшний день в Нидерландах полностью привиты 84,3% жителей старше 12 лет. С 20 декабря также началась вакцинация детей 5–11 лет с серьезными заболеваниями.

Во второй половине января в Нидерландах начнут прививать от коронавируса всех детей этого возраста.

На ежегодной пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что новые волны распространения коронавируса и штаммы возникают в местах с низким уровнем вакцинации.

В Совфеде заявили, что для эффективной борьбы с коронавирусом нужно привить 100% населения России.