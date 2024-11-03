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В некоторых районах Татарстана ожидается метель
В воскресенье, 3 ноября, в Татарстане ожидается сильный ветер, снег, гололед на некоторых участках дорог и похолодание до -3 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер будет западный со скоростью 9-14 м/с, однако местами он усилится до 15-20 м/с. Температура днем поднимется максимум до +1 градуса, но также может опуститься до -3 градусов.
В отдельных районах республики также возможна кратковременная метель.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал автовладельцев республики перейти на зимнюю резину. Он отметил, что переобуваться «уже пора» и показал шуточную фотографию с шипованной покрышкой.
Также Минниханов заявлял, что за последние восемь лет Татарстан закупил порядка 700 единиц дорожно-коммунальной техники. Он подчеркнул, что с наступлением осенне-зимнего периода важно обеспечить не только ее техническую готовность, но и укомплектовать персоналом.
фото: Гидрометцентр РТ
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