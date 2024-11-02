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Общество 2 ноября 2024 15:03

Минниханов поделился мемом про зимнюю резину: «Друзья, пора»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал автовладельцев республики перейти на зимнюю резину. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя республики.

«Друзья, пора. Сак булыгыз!» — написал он.

Также Минниханов опубликовал мем с шипованной покрышкой и подписью «Зимняя резина: Я знаю, чем вы будете заниматься на выходных».

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov/2333

По данным Гидрометцентра РТ, уже сегодня в республике ожидаются метель с ухудшением видимости и осадки. Дороги будут обработаны противогололедными материалами.

#Рустам Минниханов #зимняя резина
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