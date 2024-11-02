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Минниханов поделился мемом про зимнюю резину: «Друзья, пора»
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал автовладельцев республики перейти на зимнюю резину. Сообщение появилось в телеграм-канале руководителя республики.
«Друзья, пора. Сак булыгыз!» — написал он.
Также Минниханов опубликовал мем с шипованной покрышкой и подписью «Зимняя резина: Я знаю, чем вы будете заниматься на выходных».
По данным Гидрометцентра РТ, уже сегодня в республике ожидаются метель с ухудшением видимости и осадки. Дороги будут обработаны противогололедными материалами.
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