Минниханов: Дорожная техника зимой должна быть готова к работе в две-три смены

За последние восемь лет Татарстан закупил порядка 700 единиц дорожно-коммунальной техники. С наступлением осенне-зимнего периода важно обеспечить не только ее техническую готовность, но и укомплектовать персоналом, заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы за восемь лет 700 единиц дорожно-коммунальной техники приобрели. <...> Техническая готовность — одно, укомплектовать персоналом [нужно], чтобы эта техника работала. Работала, если надо, и в две смены, и в три», — подчеркнул руководитель республики.

Также он обратился к Миндортрансу Татарстана и администрациям районов с призывом обеспечить оперативный переход эксплуатирующих организаций на режим осенне-зимнего содержания дорог.

«Тормозной путь в два-три раза увеличивается. То есть перейти в режим, если человек не профессионал и не готов, сразу невозможно. Поэтому обращаю внимание», — сказал Рустам Минниханов.

Он напомнил, что в ближайшие дни в республике возможны дождь и снег, на дорогах ожидается гололедица. В ссвязи с этим важно усилить меры безопасности дорожного движения, уделить больше внимания содержанию дорог и пешеходных зон в нормативном состоянии.