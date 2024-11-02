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Минниханов: Дорожная техника зимой должна быть готова к работе в две-три смены
За последние восемь лет Татарстан закупил порядка 700 единиц дорожно-коммунальной техники. С наступлением осенне-зимнего периода важно обеспечить не только ее техническую готовность, но и укомплектовать персоналом, заявил на субботнем совещании в Доме Правительства РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы за восемь лет 700 единиц дорожно-коммунальной техники приобрели. <...> Техническая готовность — одно, укомплектовать персоналом [нужно], чтобы эта техника работала. Работала, если надо, и в две смены, и в три», — подчеркнул руководитель республики.
Также он обратился к Миндортрансу Татарстана и администрациям районов с призывом обеспечить оперативный переход эксплуатирующих организаций на режим осенне-зимнего содержания дорог.
«Тормозной путь в два-три раза увеличивается. То есть перейти в режим, если человек не профессионал и не готов, сразу невозможно. Поэтому обращаю внимание», — сказал Рустам Минниханов.
Он напомнил, что в ближайшие дни в республике возможны дождь и снег, на дорогах ожидается гололедица. В ссвязи с этим важно усилить меры безопасности дорожного движения, уделить больше внимания содержанию дорог и пешеходных зон в нормативном состоянии.
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