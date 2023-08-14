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В некоторых районах Татарстана днем пройдет гроза
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Фото: © «Татар-информ»
Сегодня днем в ряде районов Татарстана ожидается гроза. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
При непогоде порывы ветра будут достигать 15-20 метро в секунду, в остальное время – 5-10 метров в секунду, местами – до 13. Воздух днем прогреется до +32 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с началом новой недели в республике ожидается ухудшение погодных условий, но, несмотря на прогнозируемые осадки, жара в регионе сохранится.
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