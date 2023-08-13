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Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане снова объявили штормовое предупреждение
Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
«В период с 14 по 18 августа на территории Татарстана сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.
Ранее ГУ МЧС России по РТ сообщало о том, что с 11 по 16 августа на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4 класс) пожарная опасность лесов.
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