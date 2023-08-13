Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане снова объявили штормовое предупреждение

Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«В период с 14 по 18 августа на территории Татарстана сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.

Ранее ГУ МЧС России по РТ сообщало о том, что с 11 по 16 августа на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4 класс) пожарная опасность лесов.