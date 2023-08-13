Татарстанцев предупредили о надвигающихся грозах и сильном ветре

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В Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, предупредил Гидрометцентр республики. Пройдут дожди с грозами, ветер поднимется до 15-20 м/с. Жара при этом сохранится.

В целом по республике на завтра, 14 августа, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с, а при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Температура воздуха сегодня ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов, на западе – до +20, завтра днем – от +27 до +32 градусов.

В Казани также ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывами до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с. Воздух сегодня ночью прогреется до 18-20 градусов выше нуля, завтра днем – до 28-30 градусов тепла.

Во вторник, 15 августа, в республике снова местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой и ветер до 20 м/с. Днем температура воздуха поднимется до +32 градусов.

Напомним, что на фоне чрезвычайной пожарной опасности лесов из-за жары в Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение.