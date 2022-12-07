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Политика
7 декабря 2022  14:48

В НАТО прокомментировали атаку ВСУ на аэродромы в России

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У НАТО нет информации об атаке украинских беспилотников на аэродромы в России. С таким заявлением в Financial Times выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В то же время он отметил, что США и союзники должны усилить военную поддержку Украины, чтобы она одержала победу «как суверенная независимая страны».

«Я могу сказать, что результат этой войны находится на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что 5 декабря беспилотники ВС Украины попытались атаковать военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях. Они были сбиты российскими ПВО, однако при этом трое военных погибли, а четверо получили ранения. Позднее СМИ сообщили, что 3 и 4 декабря — накануне атаки — аэродром в Энгельсе снимали американские спутники. 

#НАТО #Украина
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