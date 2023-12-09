В Национальном музее РТ состоялась экскурсия для школьников, посвященная Донбассу

Сегодня, в День героев Отечества, в Национальном музее Татарстана состоялась экскурсия для школьников, организованная Татарстанским региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». В музее с 11 ноября открыта выставка «Донбасс — Россия: история и современность», приуроченная к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и призванная показать его неразрывную связь с исторической Россией.

«Национальный музей инициировал проведение специального тематического мероприятия, посвященного Дню героев Отечества, который мы отмечаем ежегодно 9 декабря. В эти дни у нас в музее проходит большой выставочный масштабный проект „Донбасс — Россия: история и современность“, и очень много желающих, особенно среди подрастающего поколения, узнать историю нашей огромной страны, и Донбасса в том числе», — пояснила Зарина Сафина, заведующая отделом музейно-образовательных программ НМ РТ.

Выставка включает семь разделов. По замыслу ее создателей, экспозиция должна раскрыть развитие Донбасса с середины XIX века по настоящее время. В частности, на ней представлены артефакты, связанные со становлением советской власти, появлением стахановского движения, Великой Отечественной войной, периодом после начала Евромайдана. Целый ряд предметов (оружие, письма военных, фотографии и так далее) связаны со специальной военной операцией.

Проект подготовлен Музеем современной истории Москвы. Впрочем, Национальный музей РТ также предоставил некоторые вещи: образцы гуманитарной помощи, предметы, полученные от волонтерских групп, снимки бойцов и другие.

Президент РФ Владимир Путин ранее, обращаясь по случаю Дня героев Отечества, заявил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа. «Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.