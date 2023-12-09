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В Национальном музее РТ состоялась экскурсия для школьников, посвященная Донбассу
Сегодня, в День героев Отечества, в Национальном музее Татарстана состоялась экскурсия для школьников, организованная Татарстанским региональным отделением «Молодой гвардии Единой России». В музее с 11 ноября открыта выставка «Донбасс — Россия: история и современность», приуроченная к 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков и призванная показать его неразрывную связь с исторической Россией.
«Национальный музей инициировал проведение специального тематического мероприятия, посвященного Дню героев Отечества, который мы отмечаем ежегодно 9 декабря. В эти дни у нас в музее проходит большой выставочный масштабный проект „Донбасс — Россия: история и современность“, и очень много желающих, особенно среди подрастающего поколения, узнать историю нашей огромной страны, и Донбасса в том числе», — пояснила Зарина Сафина, заведующая отделом музейно-образовательных программ НМ РТ.
Выставка включает семь разделов. По замыслу ее создателей, экспозиция должна раскрыть развитие Донбасса с середины XIX века по настоящее время. В частности, на ней представлены артефакты, связанные со становлением советской власти, появлением стахановского движения, Великой Отечественной войной, периодом после начала Евромайдана. Целый ряд предметов (оружие, письма военных, фотографии и так далее) связаны со специальной военной операцией.
Проект подготовлен Музеем современной истории Москвы. Впрочем, Национальный музей РТ также предоставил некоторые вещи: образцы гуманитарной помощи, предметы, полученные от волонтерских групп, снимки бойцов и другие.
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