День героев Отечества в Нацмузее РТ: историк из Москвы о Донбассе и «Письмо солдату»

В Национальном музее Республики Татарстан 8 и 9 декабря пройдут акция «Письмо солдату», концерт от музейных волонтеров при поддержке проекта «Культурный дневник школьника» и лекция по истории Донбасса от XVIII века до специальной военной операции. Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея современной истории России, преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова Никита Аникин.

Программа приурочена к Дню героев Отечества, который был учрежден в 2007 году и ежегодно отмечается 9 декабря. Главный филиал Национального музея Татарстана впервые символически отмечает эту памятную дату: мероприятия будут организованы в интерьерах выставки «Донбасс — Россия: история и современность», которая открылась в Нацмузее 11 ноября.

«Ко Дню героев Отечества прежде каждый год проводил мероприятия наш филиал — Музей-мемориал Великой Отечественной войны. В этом году и Национальный музей присоединился к тематическим мероприятиям», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Лекция историка Никиты Аникина состоится сегодня, 8 декабря, в 14.00. Слушателям расскажут, зачем Российская империя покорила Дикое поле и откуда взялся термин «Донбасс»; как возникла Новороссия и кто ее населял; почему Донбасс называли сердцем России. Также он объяснит, что стало с Новороссией после Октябрьской революции и как Донбасс попал в состав советской Украины; и поделится своим пониманием того, почему жители Донбасса не приняли Евромайдан.

Эскурсия по выставке «Донбасс — Россия: история и современность», посвященная Дню нероев Отечества, пройдет 9 декабря в 15.00. Следом, в 15.30, начнется акция «Письмо солдату». Ее проведет Татарстанское региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Можно будет сделать открытки с рисунками и пожеланиями солдатам, участвующим в спецоперации — так, как это делали дети для солдат Великой Отечественной войны.

Концерт юных музейных волонтеров при поддержке культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» начнется в 17.00. В него войдут стихи и песни о героях России и о Донбассе.

Все мероприятия Дня нероев Отечества, подчеркивает Национальный музей РТ, доступны по Пушкинской карте. Выставку «Донбасс — Россия: история и современность» можно посетить до 17 декабря.

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