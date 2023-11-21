В Казани открылась выставка «Донбасс — Россия: история и современность»

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В Национальном музее Республики Татарстан открылась мультимедийная выставка «Донбасс — Россия: история и современность». Экспозиция приурочена к 80-летию освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков и показывает неразрывную историческую связь региона с Россией.

В мероприятии приняли участие кадеты, курсанты танкового училища, активисты «Молодой Гвардии» и студенты.

Как рассказала заместитель генерального директора Нацмузея РТ по научно-исследовательской работе Светлана Измайлова, это первый масштабный выставочный проект о Донбассе в столице Татарстана. Просветительский проект организован Музеем современной истории Москвы и путешествует по регионам страны.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Выставка не случайно проходит в Казани, поскольку в нашем музее хранятся мемориальные коллекции, личные вещи людей, которые в разные годы уезжали на Донбасс. Регион посещали великие люди — литераторы, композиторы, такие как Хади Такташ, Ахмет Файзи, Шариф Камал, Назиб Жиганов, Файзулла Туишев и многие другие. В каждом городе экспозиция дополняется материалами о связи регионов с Донбассом как в прошлом, так и в настоящем. Для татарстанцев Донбасс важная часть культурного кода», — сказала Измайлова.

По ее словам, жители Татарстана могут принять участие в формировании музейной коллекции, которая отражает роль республики в защите Донбасса. На днях будет организован сбор вешей от населения — все желающие смогут сдать в музей предмет, связанный со специальной военной операцией и который будет затем выставляться в специальной витрине. Кроме того, с 8 декабря жители могут принести гуманитарную помощь в музей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выставке представлено более 350 подлинных экспонатов, специально привезенных рабочей группой из зоны СВО, — это фотографии, документы, личные вещи, а также плакаты, картины и мультимедиа из фондовых собраний, музеев страны, в том числе из ДНР и ЛНР.

Экспозиция состоит из семи разделов и раскрывает политическое, экономическое и культурное значение Донбасса с середины XIX века по настоящее время. Интерес у посетителей могут вызвать экспонаты, рассказывающие о подвиге жителей Донбасса в годы Великой Отечественной войны и в целом об истории развития региона, становлении Донбасса, основании новых городов, революционном и военном периоде.

«В наше время у многих наших соотечественников, особенно у молодежи, отсутствует достоверная информация о Донбассе и Новороссии. Очень важно показать в современном цифровом формате историю региона и раскрыть причину происходящих событий. Выставка раскрывает вопросы российского общества о регионе в связи с проводимой нашей страной СВО», — отметила заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе Государственного центрального музея современной истории России Тамара Казакова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Историю развития Донбасса можно проследить через детали биографий выдающихся российских деятелей науки и культуры, имеющих отношение к региону. Отдельные разделы посвящены событиям нового времени, СВО и перспективам развития Донбасса. Посетители смогут увидеть артефакты, собранные на территории проведения СВО, — оружие, письма военных, военная экипировка, предметы быта и фотографии.



Национальный музей РТ дополнил выставку плакатами 1920 — 1940 годов, фотографиями татарских писателей и труппы татарского театра с рабочими в Донбассе, оригиналом черновика рукописи статьи Тази Гиззата и другими материалами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На одном из фото представлен плакат периода Гражданской войны «Донбасс — сердце России!», изданный в Москве в 1921 году. Масштабный плакат стал ключевым экспонатом выставки.