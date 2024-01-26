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В Нацбиблиотеке Татарстана покажут фильм к 80-летию освобождения Ленинграда
В воскресенье, 28 января, в Национальной библиотеке Татарстана пройдет показ художественного фильма «Ёлка без огней». Фильм снят к 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Начало показа запланировано на 11.00.
В основу киноленты легли записки 11-летней ленинградской школьницы Анелы Комарчевой, которая в декабре 1942 года вела дневник, находясь в госпитале осажденного города.
Тетрадь, густо исписанную химическим карандашом, год назад передали в музей лагеря «Артек». Здесь ей заинтересовались наставники-кинематографисты киностудии имени Кира Булычева, которые ведут в «Артеке» образовательную программу «Ты – кадр». Далее последовала работа над сценарием и сама постановка фильма. В ней приняли участие ребята из новогодней Артековской смены лагеря «Лазурный». В кадре побывали все дети восьмого киноотряда, сообщает Минкульт РТ.
Над картиной работала команда детей из Татарстана, Донецкой Народной Республики, Крыма, Самарской области, Дагестана и других регионов.
Фильм снят АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева», кинокомпанией «Коннект фильм» совместно с МЦД «Артек» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив к 80-летию освобождения Ленинграда.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском ДК им.С.Саид-Галиева 26 января пройдет показ спектакля «Непокоренные. 900 дней мужества», посвященного 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного слета потомков победителей «Внуки Победы. Ленинград». «Ни один город не проходил через такие жестокие, мучительные испытания. Но ленинградцы продолжили сражаться и выстояли. Память об этом подвиге — священна», — сказал глава государства.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня.
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