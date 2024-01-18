В Казани покажут спектакль по рассказу Булычева, посвященный снятию блокады Ленинграда

В казанском ДК им им.С.Саид-Галиева 26 января пройдет показ спектакля «Непокоренные. 900 дней мужества», посвященного 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Спектакль-фантазия поставлен по рассказу Кира Булычева «Можно попросить Нину?». Начало театрализованного представления запланировано на 14.00. Билеты на спектакль доступны по Пушкинской карте. Мероприятие проводится при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Блокада стала самой кровопролитной в истории человечества. За время блокады фашисты сбросили на город более 100 тысяч авиабомб и выпустили 150 тысяч снарядов. По информации, прозвучавшей на Нюрнбергском процессе, в городе погибло 632 тысячи человек. По другим данным, эта цифра достигает одного миллиона человек. 97% жителей Ленинграда умерли от голода и только 3% погибли во время бомбежек.