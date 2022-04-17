В начале следующей недели в Татарстане сохранится влажная и неустойчивая погода

В Татарстане на протяжении первой половины следующей недели сохранится влажная, неустойчивая и достаточно прохладная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Завтра, 18 апреля, небо над республикой будет облачным, днем с прояснениями. В ночь на понедельник будут идти осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные, о чем ранее сообщал «Татар-информ». В дневные часы местами сохранятся небольшие дожди.

Прогнозируется умеренный ветер, который со временем поменяет направление с северо-восточного на северо-западное. В ночные и утренние часы на дорогах образуется гололедица, а кое-где — и снежная каша, отмечают синоптики.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от -2 до +3 градусов, на юго-востоке — до +6 градусов, в Казани — от -1 до +1. В светлое — от 6 до 11 градусов тепла, кое-где на юге и востоке — до +16 градусов, в Казани — от +7 до +9.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 19 апреля, в Татарстане по-прежнему будет облачно. Вероятны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, умеренный северо-восточный ветер. Кое-где на дорогах образуется гололедица. Температура воздуха будет равняться -2, +3 градусам ночью и +6, +11 днем (на юге и востоке местами до +16).

В среду, 20 апреля, небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем кое-где еще пройдут небольшие дожди. Сохранится умеренный северо-восточный ветер. Температурный фон немного повысится: 1–6 градусов тепла в ночные часы, 8–13 градусов в дневные (на юге и востоке кое-где до +16).