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Ру Тат
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Общество
17 апреля 2022  14:06

Синоптики предупредили татарстанцев о сильных осадках и возможной гололедице

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Днем и вечером 17 мая на территории Татарстана ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Сохранятся они и ночью 18 апреля, уверены в Гидрометцентре РТ.

Синоптики также предупредили, что на дорогах образуется снежная каша, а утром в северных районах возможна гололедица.

В ГУ  МЧС России по РТ посоветовали водителям не выезжать из населенных пунктов и увеличить расстояние между машинами на дорогах.

Также в татарстанском главке МЧС России предупредили, что из-за большого количества осадков возможен сход снега с крутых склонов и крыш. Здания и сооружения могут обрушиться под весом выпавшего снега.

#татарстан погода #дождь #снег
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