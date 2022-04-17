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Казань
17 апреля 2022  14:42

Снегопад в середине апреля: неубранные дворы, снеговики и ДТП под Казанью

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Снегопад в середине апреля: неубранные дворы, снеговики и ДТП под Казанью
Фото: Рамиль Гали / Татар-информ

Вечером в субботу над Татарстаном пошел снег, он падал до утра и, несмотря на середину весны, Казань опять оказалась под белым покрывалом.

В соцсетях жители столицы республики жалуются на неубранные дворы и снежную кашу на дорогах. Некоторые радуются, что еще не успели сменить зимние покрышки.

Испортившаяся погода привела к ДТП на трассе возле казанского поселка Осиново. Грузовик съехал в кювет, сообщают очевидцы в соцсетях.

Предупреждение об обильном снегопаде и дожде 17 апреля публиковали ранее Гидрометцентр РТ и республиканский главк МЧС России. По прогнозам, осадки продолжатся и в ночь на понедельник.

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#снегопад #снег #Казань
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