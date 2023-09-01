Профессор КФУ рассказал, как долго задержится в Казани аномально теплая погода

Сентябрь в Татарстане начался с аномального тепла. Так, сегодня днем воздух в столице республики прогрелся до 23 градусов. Летнее тепло задержится в регионе еще на несколько дней, рассказал «Татар-информу» профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«До следующего вторника сохранится теплая погода, в Казани среднесуточная температура будет на три-четыре градуса выше климатической нормы. Нам пока повезло – установилась антициклональная погода, а на Урале сейчас холодно. Такая теплая погода продержится в нашем регионе дней пять», – сказал он.

Во второй половине следующей недели в Казани погода может испортиться, добавил ученый. По предварительному прогнозу Гидрометцентра России ожидается похолодание, пройдут дожди. А потом, возможно, после непродолжительного ненастья придет бабье лето.