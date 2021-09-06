Профессор КФУ рассказал, когда в Казань придет бабье лето

Бабье лето возвратит тепло в столицу Татарстана в середине или во второй половине сентября. Об этом «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Бабье лето у нас всегда бывает в середине или во второй половине сентября. Золотая осень приходит тогда, когда приходит антициклон. В это время устанавливается сухая, солнечная погода. Дневные температуры могут подниматься до 20 градусов тепла и даже выше. Бабье лето наступает после похолодания и ненастья. За волной холода обязательно придет волна тепла», — подчеркнул собеседник агентства.

Метеоролог напомнил, что все прошедшее лето в Казани наблюдалась жаркая антициклональная погода. В начале сентября в городе резко похолодало из-за вторжения арктического воздуха. Похолодание продлится всю неделю.

«Классическое бабье лето — это сухая, солнечная погода, но она может быть подпорчена атмосферным фронтом. Насколько это бабье лето будет классическим — пока неизвестно. Бабье лето может длиться от пары дней до нескольких недель. Чаще всего оно устанавливается на неделю», — напомнил профессор КФУ.

Переведенцев также заметил, что в прошлом году сентябрь был прохладным, а бабье лето оказалось кратковременным.