Россиян ждет дополнительный выходной в ноябре

В ноябре россияне будут отдыхать 4 ноября (понедельник). Дополнительный выходной ждет граждан в честь Дня народного единства.

Согласно производственному календарю, в период с 4 по 10 ноября жители нашей страны будут работать лишь с 5 по 8 число.

Однако перед предстоящим праздником россиян ждет 6-дневная рабочая неделя. А именно с 28 октября по 2 ноября.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября. Данный госпраздник учредили Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России» от 29 декабря 2004-го (после внесённых изменений закон называется «О днях воинской славы и памятных датах России»).

Напомним также, что тем, кому предстоит работать 4 ноября, этот трудовой день должен быть оплачен не менее чем в двойном размере. Также сотрудник может взять дополнительный день отдыха взамен двойной оплаты. Все эти нормы прописаны в 153 статье Трудового кодекса РФ.

фото: Минтруд РФ