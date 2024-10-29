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Татарстанских водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах
Госавтоинспекция Татарстана предупредила водителей, что в ближайшие дни на дорогах республики может образоваться гололед. В связи с этим необходимо подготовить автомобили к зимним условиям и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.
«Настоятельно рекомендуем своевременно подготовить автомобиль к зиме. Важный элемент подготовки - установка соответствующих шин. Пренебрежительное отношение водителей к этому вопросу может обернуться трагедией. Водителям необходимо со всей серьезностью отнестись к технической готовности автомобиля к погодным условиям», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, водителям рекомендовали провести проверку технического состояния своих транспортных средств, уделив особое внимание состоянию тормозной системы и оптике.
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