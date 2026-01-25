В начале недели в Татарстане еще ожидаются 33-градусные морозы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завтра, 26 января, в Татарстане еще сохранится аномально холодная погода. Соответствующее предупреждение распространил Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы понедельника местами по республике ожидается понижение температуры воздуха до -25, 29 градусов, а при прояснениях – и до -33.

В Казани в темное время суток прогнозируется от -25 до -27 градусов, при прояснениях – до -30.

Ранее Гидрометцентр РТ распространил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, которая продержится в Татарстане вплоть до 27 января. Раис республики Рустам Минниханов призвал жителей республики быть осторожными из-за морозов.