В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Установившаяся в Татарстане аномально холодная погода сохранится вплоть до вторника, 27 января. В республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр РТ.

Среднесуточные температуры в республике в эти дни будут ниже нормы на 9–14 градусов, отмечают синоптики.

В ночные и утренние часы 25 и 26 января столбики термометров будут понижаться до -24, -29 градусов, в низких местах и при прояснениях – до -30, -35 градусов. Днем воздух будет прогреваться лишь до -16, -22 градусов (25-го числа местами – только до -26).

Ночью и утром 27 января ожидается от -21 до -26 градусов (на востоке региона – до -32). Впрочем, днем температурный фон повысится до -10, -15 градусов (на востоке – до -18).