news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 января 2026 13:37

Минниханов призвал татарстанцев к осторожности в морозы

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов призвал татарстанцев к осторожности в морозы
Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики быть осторожными во время аномальных морозов, пришедших в регион.

«Бүген кайбер урыннарда бик салкын (в переводе – „Сегодня в некоторых местах очень холодно“)! По данным метеорологических и чрезвычайных служб, в ночное время температура опустится ниже 30 градусов», – отметил Раис РТ в своем блоге в мессенджере МАХ.

«Берегите себя! Следите за исправностью отопительных приборов, не перегружайте электросети и одевайтесь теплее, если выходите на улицу!» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее Гидрометцентр РТ распространил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, которая продержится в Татарстане вплоть до 27 января.

читайте также
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов
#аномально холодная погода #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рабочие места и кузница кадров: выездное заседание «Единой России» провели в Нижнекамске

Рабочие места и кузница кадров: выездное заседание «Единой России» провели в Нижнекамске

23 января 2026
Модернизация КАЗ и 20 Ту-214 в год: зачем в Казань приезжали Алиханов и Решетников

Модернизация КАЗ и 20 Ту-214 в год: зачем в Казань приезжали Алиханов и Решетников

23 января 2026