Минниханов призвал татарстанцев к осторожности в морозы

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики быть осторожными во время аномальных морозов, пришедших в регион.

«Бүген кайбер урыннарда бик салкын (в переводе – „Сегодня в некоторых местах очень холодно“)! По данным метеорологических и чрезвычайных служб, в ночное время температура опустится ниже 30 градусов», – отметил Раис РТ в своем блоге в мессенджере МАХ.

«Берегите себя! Следите за исправностью отопительных приборов, не перегружайте электросети и одевайтесь теплее, если выходите на улицу!» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Ранее Гидрометцентр РТ распространил штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, которая продержится в Татарстане вплоть до 27 января.