В начале недели в Татарстан вновь придут заморозки

На этой неделе в Татарстане вновь ожидаются заморозки. Это следует из предварительных данных Гидрометцентра РТ.

В ночь на вторник, 28 сентября, и среду, 29 сентября, в низких местах столбики термометров будут опускаться до 2 градусов ниже нуля.

При этом, отмечают синоптики, в целом по республике температура воздуха в ночные часы будет составлять от 0 до +5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 6–11 градусов тепла.

Осадки на территории региона постепенно прекратятся. Это, как и холода в темное время суток, будет обусловлено влиянием антициклона.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что метеорологи спрогнозировали улучшение погоды в Татарстане на следующей неделе. По словам профессора КФУ Юрия Переведенцева, возможен приход бабьего лета.