Профессор КФУ спрогнозировал приход бабьего лета

На следующей неделе в Татарстан, пусть и ненадолго, может прийти бабье лето. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый охарактеризовал близящийся к завершению сентябрь как «холодный» и «дождливый». В частности, сегодня в Казани среднесуточная температура воздуха равняется 9,8 градуса тепла.

Завтра, 25 сентября, согласно информации Гидрометцентра России, ожидается около 7 градусов ночью и до 11 — днем. Однако уже с понедельника, 27-го числа, прогнозируется резкое снижение ночных температур, хотя они и останутся в пределах нормы, предупредил Переведенцев.

Дожди с началом следующей недели прекратятся. Температура воздуха понизится, она не будет превышать климатическую норму. Такое влияние будет оказывать на погодные условия в Казани гребень антициклона, пояснил метеоролог.

Впрочем, с середины недели, уточнил Юрий Переведенцев, возможно наступление бабьего лета, «хоть и запоздалого, не столь жаркого». «Будет золотая пора: явление ожидается кратковременным, дней четыре-пять. Прогнозируется солнечная погода, без осадков», — подчеркнул он.

По предварительным данным, в среду, 29 сентября, ожидается +3 градуса ночью и +10 — днем. В дневные часы четверга столбики термометров могут достигнуть 12 градусов тепла.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Гидрометцентр РТ спрогнозировал улучшение погоды в Татарстане на следующей неделе.