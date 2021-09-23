Гидрометцентр РТ спрогнозировал улучшение погоды на следующей неделе

До конца недели в Татарстане ожидаются дожди и сильный ветер. Погоду над регионом формируют западный циклон и его атмосферные фронты, сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в пятницу на территории Татарстана ожидаются дожди и сильный ветер. Существенных изменений не стоит ожидать также в субботу и воскресенье.

Так, 25 и 26 сентября сохранятся дожди, особенно сильные ожидаются ночью и утром в субботу. Температуры составят 4–9 градусов ночью, 8–13 и 10–15 градусов в субботу и воскресенье соответственно.

По предварительному прогнозу синоптиков, в понедельник погода улучшится: прогнозируются небольшие дожди, столбики термометров будут находится на 2–7 градусах ночью и 7–12 — днем.

28 и 29 сентября вероятность осадков будет минимальной, ночью температуры понизятся до 0–3 градусов, днем будет отмечаться 7–12. Местами вероятны заморозки.