«В начале болезни может не быть симптомов»: как защитить от туберкулеза себя и ребенка

Туберкулез по-прежнему остается одним из самых смертоносных заболеваний в мире. В 2024 году в Татарстане этим недугом заразились 793 человека, сегодня на учете состоят более тысячи жителей республики, больных туберкулезом. О ситуации с заболеваемостью и важности правильной своевременной диагностики – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня в Татарстане на учете состоит больше тысячи человек, больных туберкулезом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Умершие не принимали профилактическое лечение»

Сегодня в Татарстане на учете состоит больше тысячи человек, больных туберкулезом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» во Всемирный день борьбы с этим грозным заболеванием рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«На учете состоят 1140 человек, из них 35% выделяют микробактерии в окружающую среду. Число контактных с ними людей составляет 13 тысяч», – рассказала спикер.

По ее словам, в контакте с больными находятся родные и близкие, соседи, коллеги по работе. В минувшем году туберкулез стал причиной смерти 43 жителей Татарстана, среди которых 11 человек были с впервые диагностированным заболеванием.

«Умершие не принимали профилактическое лечение, отказывались от профилактического обследования», – добавила Анна Алешина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня в мире туберкулез лидирует по причинам смертности среди больных инфекционными заболеваниями. Это важная мировая проблема. Однако есть и положительные результаты борьбы с болезнью. С 2000 года врачам во всем мире удалось спасти 79 млн жизней. Благодаря успехам отечественного здравоохранения в 2021 году ВОЗ исключила Россию из списка стран с высоким бременем развития туберкулеза. Показатели РФ гораздо ниже мировых. А в Татарстане заболеваемость ниже среднего уровня по России и Приволжскому федеральному округу.

«Что касается Татарстана, то с 2000 года показатель заболеваемости в республике снизился в четыре раза. Тогда он составлял 75 случаев на 100 тысяч населения, сейчас – 19,8 на 100 тысяч. Единственный метод выявить туберкулез на ранней стадии – пройти флюорографию. Охват флюорографическими исследованиями в 2024 году в РТ составил 96% от годового плана», – рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

Анна Алешина: «Чаще всего – два раза в год – должны наблюдаться ВИЧ-инфицированные, а также те, кто стоит на учете у психиатра и нарколога, и те, кто находится в контакте с больным туберкулезом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Спикер напомнила, что основная масса населения флюорографическое исследование проходит раз в два года. Люди из групп риска – это сотрудники общепита, торговли, медицинских, образовательных организаций – проходят его каждый год. Это же касается больных хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, язвой желудка.

«Чаще всего – два раза в год – должны наблюдаться ВИЧ-инфицированные, а также те, кто стоит на учете у психиатра и нарколога, и те, кто находится в контакте с больным туберкулезом», – сказала Анна Алешина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Симптомы могут быть умеренными, нужно ходить на обследования»

«Спектр пациентов широкий. Есть пациенты, которые о своем заболевании не были в курсе, но их патологию вовремя обнаружили. Другая группа пациентов – те, кто долго не посещает медиков, таких каждый пятый. Они не обращают внимания на явные симптомы. К ним приходится прикладывать больше усилий и получать меньший эффект от лечения», – рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера по клинико-экспертной работе Алексей Никитин.

Возбудитель – микобактерия туберкулеза – поражает легкие. Распространяется болезнь воздушно-капельным путем. Наиболее высокий риск заболеть, по словам врачей, имеют люди с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, недостаточным питанием, курящие. Более 20% случаев заболевания туберкулезом в мире связано с курением. Курение ослабляет защиту легких от всего лишнего и открывает путь инфекциям.

Алексей Никитин: «Государственное финансирование позволяет нам обеспечить противотуберкулезными лекарствами всех нуждающихся в Татарстане» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Симптомы туберкулеза, такие как кашель, лихорадка, ночной пот, потеря веса, могут быть умеренными в течение месяцев. Из-за этого, как правило, пациенты несвоевременно обращаются к врачу. Больной туберкулезом за год может заразить 10-15 человек, с которыми имеет тесный контакт. А без должного лечения человек просто умрет.

«Государственное финансирование позволяет нам обеспечить противотуберкулезными лекарствами всех нуждающихся в Татарстане. Очень важно проходить флюорографию. Флюорография выявляет не только туберкулез, с ее помощью находят онкологию и другие заболевания легких», – отметил Алексей Никитин.

Помимо флюорографии на территории РТ применяются бактериологические и молекулярно-генетические методы диагностики. Например, метод ПЦР помогает выявить лекарственную устойчивость возбудителя вируса уже через три дня.

Число обследованных значительно увеличивается, республиканский центр не оставляет в стороне и мигрантов. К слову, выявляемость среди них в 2,6 раза выше, чем у жителей республики.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если известен больной, с которым контактировал ребенок, его можно защитить»

Ежегодно в РТ выявляют около 3 тысяч детей с латентной туберкулезной инфекцией. С детской заболеваемостью, по словам врачей, ситуация стабильная и имеет тенденцию к снижению.

«Прежде всего, ребенок заболевает, контактируя с больным туберкулезом. Как правило, этот больной о своем недуге не знает. Основная задача родителя – добиться того, чтобы окружение ребенка было обследовано», – объяснила заместитель главного врача по детству Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

Диспансер одним из первых в России внедрил обследование взрослого окружения детей с латентным туберкулезом. В окружении таких детей находят источник – людей с активной формой заболевания.

Рамзия Фатыхова: «Прежде всего ребенок заболевает, контактируя с больным туберкулезом. Как правило, этот больной о своем недуге не знает» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Врач привела пример: в семье двоим двоюродным братьям поставили положительный тест на туберкулез. При исследовании окружения оказалось, что болеет их дядя. По цепочке было выявлено еще четверо больных взрослых, подросток и пятеро детей с латентной формой.

Врачи уверены: когда контакт известен, вероятность заболеть ниже. В таком случае принимаются все меры по предупреждению заболевания. Взрослого лечат, ребенка изолируют.

«Хотела бы обратиться к родителям. Они часто удивляются, почему ребенок, привитый БЦЖ, заболел туберкулезом. Я вам отвечу: в мире не существует вакцины, предупреждающей болезнь полностью. БЦЖ защищает лишь от тяжелых и осложненных ее форм. Еще отмечу тех, кто прибегает к ПЦР-тесту крови и мочи ребенка. Этот метод исследования не покажет малую и среднюю формы заболевания. Он не используется для массового скрининга. Нужно проводить иммунодиагностику», – сказала врач.

В ближайшие дни в Казани и Набережных Челнах заработают передвижные флюорографические аппараты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Казани и Набережных Челнах заработают передвижные флюорографические аппараты. В Казани мобильные комплексы будут расположены 25 марта с 9.00 до 14.00 на территории ТРК «Тандем». 26 марта обследоваться можно будет с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Мега Казань». В Набережных Челнах – 31 марта с 10.00 до 14.00 в ТЦ «Омега».