В Татарстане на учете с туберкулезом стоят более тысячи человек

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В Татарстане на учете состоит 1140 человек, больных туберкулезом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«На учете состоит 1140 человек, из них 35% выделяют микробактерии в окружающую среду. Число контактных с ними людей составляет 13 тысяч», – рассказала спикер.

По ее словам, в контакте с больными находятся родные и близкие, соседи, коллеги по работе.

Напомним, в Татарстане с 24 марта по 28 марта 2025 года работает горячая линия, посвященная вопросам профилактики туберкулеза. Обратиться за консультациями можно по номерам телефонов: 8 (843) 238-53-68 и 8 (843) 238-53-48 ежедневно с 9:00 до 18:00 часов.