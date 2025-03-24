news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 24 марта 2025 11:40

В 2024 году от туберкулеза в Татарстане умерли 43 человека

Читайте нас в
Телеграм

В минувшем году туберкулез стал причиной смерти 43 жителей Татарстана, среди которых было 11 человек с впервые диагностированным заболеванием. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«Умершие не принимали профилактическое лечение, отказывались от профилактического обследования», – добавила Анна Алешина.

Представители ведомства подчеркнули, что с 2023 года показатель смертности от туберкулеза в Татарстане сократился на 8%, тогда от болезни скончалось 47 человек.

#туберкулез #заболеваемость туберкулезом #Роспотребнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

В конце апреля жителей Татарстана ждет сокращенная рабочая неделя

23 марта 2025
Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

Муфтий Татарстана объяснил, нарушает ли уразу чистка зубов

23 марта 2025