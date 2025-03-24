В 2024 году от туберкулеза в Татарстане умерли 43 человека

В минувшем году туберкулез стал причиной смерти 43 жителей Татарстана, среди которых было 11 человек с впервые диагностированным заболеванием. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

«Умершие не принимали профилактическое лечение, отказывались от профилактического обследования», – добавила Анна Алешина.

Представители ведомства подчеркнули, что с 2023 года показатель смертности от туберкулеза в Татарстане сократился на 8%, тогда от болезни скончалось 47 человек.