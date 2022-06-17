В Челнах определилась победительница конкурса «Сабантуй гузэле»

Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Победительницей конкурса «Сабантуй гузэле» в Набережных Челнах стала Эльвина Шайхетдинова — студентка второго курса технического колледжа им. В.Д. Поташова. Об этом пишут «Челнинские известия».

Девушке 18 лет, она учится на логиста, планирует получить высшее техническое образование. По ее словам, к финалу конкурса она готовилась целый месяц.

«С нами работали педагоги по вокалу, хореографии, сценической речи. Все, что было наработано на репетициях, конкурсантки показали на сцене. „Сабантуй гузэле“ — это девушка красивая, скромная, мудрая, умеющая правильно подать себя. Думаю, у меня получилось всё это показать на конкурсе», — рассказала Эльвина Шайхетдинова.

В финале за победу боролись 12 девушек. Победительнице вручили сертификат на приобретение путевки.

Эльвина Шайхетдинова призналась, что хочет поехать в Санкт-Петербург, где еще ни разу не была.