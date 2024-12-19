В Набережных Челнах семья отравилась угарным газом – в вентканале не было тяги

В Набережных Челнах семья отравилась угарным газом. Мужчину и двух женщин госпитализировали в городскую больницу №5, состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное, сообщает Госжилинспекция Татарстана.

«Последнее техобслуживание газового оборудования в доме по улице Боровецкая проводилось 23 ноября 2023 года. В доме кроме газовой плиты установлен и котел. Напомним, газовое оборудование должно проверяться не реже одного раза в год», – уточнили в ГЖИ.

Проверка после ЧП показала, что в вентиляционном канале нет тяги. Дом от газа на данный момент отключили.

Ранее сообщалось, что в Казани из ДРКБ выписали троих детей, отравившихся угарным газом. Два мальчика восьми и шести лет, а также младенец 2024 года рождения, по словам врачей, чувствуют себя удовлетворительно. ЧП произошло несколько дней назад в доме №26 по улице Солидарности.