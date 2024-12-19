Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани из ДРКБ выписали отравившихся угарным газом троих детей
В Казани из ДРКБ выписали троих детей, отравившихся угарным газом. Два мальчика, восьми и шести лет, а также младенец 2024 года рождения, по словам врачей, чувствуют себя удовлетворительно.
ЧП произошло несколько дней назад в доме №26 по улице Солидарности, уточнили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.
«В квартире — газовая плита и водонагревательная колонка. Последнее техобслуживание проводилось 26 декабря прошлого года. После ЧП проверили тягу — при закрытых окнах она слабая. В квартире под заглушку отключили плиту и колонку. У соседей, по всему стояку, также временно отключен газ», — рассказали в ГЖИ.
Аналогичная ситуация произошла в этом же доме месяц назад. От недостатка кислорода пострадала семья. В обоих случаях возможной причиной отравления угарным газом называют установленный в вентиляционном канале ванной комнаты вентилятор. Газовая служба проведет задымления дымоходов в квартирах, чтобы проверить герметичность.
«Перед тем, как принять решение об установке пластиковых окон, принудительной вентиляции и другого оборудования, которое должно создать уют в квартире, необходимо посоветоваться со специалистами. Не с продавцами оборудования, которые пообещают лучший результат, а с управляющей компанией и с газовиками. Кажущееся благоустройство может привести к трагедии», — подытожили в жилинспекции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»