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Происшествия 16 декабря 2024 13:49

В многоэтажке Казани трое детей отравились угарным газом

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В доме №26 по улице Солидарности в Казани трое детей отравились угарным газом.

По данным «Татар-информа», пострадали младенец 2024 года рождения, а также его братья — восьмилетний и шестилетний мальчики. Детей госпитализировали в ДРКБ. Подробности произошедшего устанавливаются.

#Отравление угарным газом
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