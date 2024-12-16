В многоэтажке Казани трое детей отравились угарным газом

В доме №26 по улице Солидарности в Казани трое детей отравились угарным газом.

По данным «Татар-информа», пострадали младенец 2024 года рождения, а также его братья — восьмилетний и шестилетний мальчики. Детей госпитализировали в ДРКБ. Подробности произошедшего устанавливаются.