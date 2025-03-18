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СВО 18 марта 2025 08:36

В Набережных Челнах почтили память Героя России Сергея Чебнева

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В Набережных Челнах почтили память Героя России Сергея Чебнева
Фото: стоп-кадр видео

Аппаратное совещание в мэрии Набережных Челнов началось с минуты молчания в память о Герое России Сергее Чебневе. О его подвиге и преданности Родине напомнил мэр города Наиль Магдеев.

«В воскресенье со всеми воинскими почестями был похоронен наш земляк, Герой России Сергей Владимирович Чебнев. Он родился в Татарстане, учился в школе №56 в Набережных Челнах, затем окончил легендарное Казанское танковое училище. Верой и правдой служил в гарнизонах по всей стране, а с началом спецоперации добровольно вернулся в свою часть и отправился в зону боевых действий», – рассказал градоначальник.

Чебнев руководил обороной стратегически важного населенного пункта Малая Локня, который в течение 12 дней удерживали российские военные, не позволяя противнику продвинуться дальше.

В честь героя родную школу Чебнева назовут его именем, а во дворе появится бюст военнослужащего. Также памятник татарстанцу установят в Аллее Героев в парке Победы.

«Я от имени всех челнинцев выразил соболезнования семье Чебневых», – отметил Магдеев.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

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