В Набережных Челнах открыли новый пункт вакцинации от коронавируса

В Набережных Челнах в гипермаркете «Мегастрой» (Набережночелнинский проспект, 37а) открыли новый мобильный пункт вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Управления здравоохранения города.

«Сегодня открылся новый мобильный пункт вакцинации с отдельным входом для всех желающих. Предъявление QR-кода не требуется. Для проведения вакцинации созданы все необходимые условия», – отметили в горздраве Автограда.

Прививки горожанам делают в специально отведенном месте в помещении на первом этаже, там есть все необходимое для осмотра и регистрации пациента.

Ежедневно с 12.00 до 19.00 часов пройти вакцинацию может любой желающий при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. Вакцинация проходит в порядке живой очереди без предварительной записи.

«Для получения второй дозы препарата пациента пригласят в ту поликлинику, медицинская бригада которой ввела ему первый компонент», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Татарстане ввели новые сovid-ограничения и обязательную вакцинацию.