В Набережных Челнах начнется демонтаж новогоднего оформления на площади Азатлык

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Сегодня в Набережных Челнах новогодняя площадь Азатлык еще будет радовать горожан праздничной иллюминацией, а уже с завтрашнего дня здесь начнется демонтаж новогоднего оформления.

Сегодняшний вечер станет финальным аккордом новогоднего сезона на главной городской площади. Праздничные мероприятия начнутся в 18:00. Жителей и гостей города приглашают прогуляться по площади вместе с близкими, сделать фотографии на память и проводить новогоднее оформление до следующей зимы.

После этого коммунальные службы приступят к поэтапному демонтажу елки, световых конструкций и декораций.