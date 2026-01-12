Более 25 тысяч жителей Челнов побывали на новогодних мероприятиях

Более 25 тысяч человек посетили праздничные площадки в новогодние каникулы в Набережных Челнах. Об этом на первом в этом году аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Винер Харисов. Все массовые мероприятия прошли спокойно и без происшествий.

По информации докладчика, в течение новогодних праздников в городе работали площадки учреждений культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта. Были организованы спортивно-массовые, развлекательные и игровые программы для детей и взрослых. Отдельный блок мероприятий на общественных пространствах подготовила команда «Парков Челнов».

Одним из самых заметных событий стал спектакль уличного театра «Полярная сказка». 28 декабря в город приехал Альметьевский иммерсивный театр «Легкие крылья» с новогодней постановкой. Для жителей организовали два вечерних показа. Особенность этого формата в том, что зрители погружаются в происходящее и становятся частью истории наравне с актерами.

Спортивная программа также стала важной частью праздников. 1 января в парке Прибрежный прошел традиционный «Забег обещаний», который в этом году состоялся уже в четвертый раз. Более 500 челнинцев вышли на пробежку, написав на специальных табличках свои цели и мечты на наступивший год. Участники пробежали символическую дистанцию в 2026 метров. На площадке работали игровые зоны, проводились конкурсы, была организована полевая кухня. Организаторы планируют сохранить эту традицию и в дальнейшем.

3 января в парке Прибрежный состоялись соревнования по лыжным гонкам «Рождественский спринт». В них приняли участие более 200 спортсменов из Набережных Челнов.

Рождественские гуляния прошли 7 января на площади Азатлык и на площади перед ДК «Энергетик». Для жителей и гостей города подготовили народные обрядовые игры, конкурсы и праздничную программу. Новогодний цикл мероприятий завершится 13 января встречей старого Нового года на тех же площадках – у ДК «Энергетик» и на площади Азатлык.

Учреждения культуры и театры города представили специальные праздничные постановки для всей семьи. Среди них – интерактивный музыкальный спектакль «Морозко» от ДК «КАМАЗ», спектакль «Когда часы двенадцать бьют» Городского культурного центра «Эврика», музыкальный спектакль «Новогодний торт в стране Сахаринии» ДК «Энергетик».

Зрителей также ждали детская сказка «Приключенческая история о правилах дорожного движения „Балабу“» Татарского драматического театра им. Аяза Гилязова, спектакль для всей семьи «День рождения кота Леопольда» русского драматического театра «Мастеровые» и постановка театра кукол «Дед Мороз и Черная Вьюга».

29 декабря в парке Победы прошло праздничное представление «Вокруг света с Новогодним приветом». Главными героями стали Деды Морозы из разных регионов и стран: русский, татарский, удмуртский, чувашский и марийский, а также гости из Монголии, Китая и Бразилии. Артисты ДК «КАМАЗ» представили программу, гости участвовали в играх, выбирали подарки на ярмарке и фотографировались с зимними волшебниками.

Отдельное внимание было уделено детям.

– Елку Президента России посетили 9 школьников, чьи отцы погибли на СВО, при обязательном наличии портфолио достижений;

– Елку Раиса Татарстана – 300 школьников, победителей олимпиад, конкурсов и отличников учебы;

– Елку мэра – 9286 детей из семей участников СВО, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных семей, отличников учебы и активистов общественных организаций.