В Набережных Челнах отметят старый Новый год семейными праздничными программами

Сегодня в Набережных Челнах отметят старый Новый год – вечером горожан приглашают всей семьей провести время на праздничных площадках города.

В 18:00 на площади Азатлык и у ДК «Энергетик» пройдет яркая развлекательная программа. Для жителей и гостей города подготовлены музыка, зимние забавы и праздничная атмосфера, которая поможет продлить новогоднее настроение.

В это же время на Шишкинском бульваре развернется театр под открытым небом – спектакль «Бабушкины сказки. Зимние узоры». Зрителей ждет настоящая зимняя сказка с элементами народных традиций и семейного уюта.

Организаторы приглашают челнинцев прийти вместе с родными и близкими, чтобы порадоваться и зарядиться теплом перед началом новых дел.