В Набережных Челнах отметят старый Новый год семейными праздничными программами
Сегодня в Набережных Челнах отметят старый Новый год – вечером горожан приглашают всей семьей провести время на праздничных площадках города.
В 18:00 на площади Азатлык и у ДК «Энергетик» пройдет яркая развлекательная программа. Для жителей и гостей города подготовлены музыка, зимние забавы и праздничная атмосфера, которая поможет продлить новогоднее настроение.
В это же время на Шишкинском бульваре развернется театр под открытым небом – спектакль «Бабушкины сказки. Зимние узоры». Зрителей ждет настоящая зимняя сказка с элементами народных традиций и семейного уюта.
Организаторы приглашают челнинцев прийти вместе с родными и близкими, чтобы порадоваться и зарядиться теплом перед началом новых дел.
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.