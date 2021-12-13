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Ру Тат
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Общество
13 декабря 2021  07:16

В Набережных Челнах на ипподроме установили падающую елку

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В Набережных Челнах падающую елку, которая ранее была установлена на площади Азатлык, перенесли на ипподром. Об этом пишут «Челнинские известия».

«Конструкцию уже установили, в скором времени она будет радовать жителей ближайших комплексов», — отмечает издание.

Перемены затронули и некоторые другие элементы оформления главной площади Автограда. В частности, как и предполагалось до этого, «Трамвай желаний» перемещен в Замелекесье.

В целом концепция новогоднего оформления площади Азатлык изменена. В этом году ее украсят в сказочном стиле, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#Набережные Челны #подготовка к новому году
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