В Набережных Челнах на ипподроме установили падающую елку

В Набережных Челнах падающую елку, которая ранее была установлена на площади Азатлык, перенесли на ипподром. Об этом пишут «Челнинские известия».

«Конструкцию уже установили, в скором времени она будет радовать жителей ближайших комплексов», — отмечает издание.

Перемены затронули и некоторые другие элементы оформления главной площади Автограда. В частности, как и предполагалось до этого, «Трамвай желаний» перемещен в Замелекесье.

В целом концепция новогоднего оформления площади Азатлык изменена. В этом году ее украсят в сказочном стиле, о чем сообщало ИА «Татар-информ».